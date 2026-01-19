Χειμιωνιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με περαιτέρω επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χιόνια να αναμένεται τις επόμενες μέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά «το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο (20/1) χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες».

Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, αύριο Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη (21/1)αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Όπως υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές. «Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα, αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.