Χρήματα στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων μπαίνουν από σήμερα έως και 23 Ιανουαρίου, καθώς e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ προχωρούν στις προγραμματισμένες καταβολές επιδομάτων, εφάπαξ και ενισχύσεων απασχόλησης. Συνολικά, θα διατεθούν περισσότερα από 85,6 εκατ. ευρώ σε πάνω από 104.000 πολίτες, με τις πληρωμές να «τρέχουν» σταδιακά ανά κατηγορία παροχής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

– από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».