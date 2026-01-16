Έμφαση στην ταχύτητα των πληρωμών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για βελτίωση της οικονομικής ροής.

Αναφορά σε μετρήσιμα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων διαδικασιών στον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Στοιχεία που αναδεικνύουν υψηλό επίπεδο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ταχύτητα στις πληρωμές και ενίσχυση των δημόσιων ταμείων παρουσιάζει η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου ανέρχονται μόλις σε 167.000 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σε 23 ημέρες, δηλαδή επτά ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η νομοθεσία. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας, οι οποίοι ωστόσο αποφεύγονται χάρη στη συνέπεια των πληρωμών.

Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε, τα 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκαν μέσω φορολογικών υποχρεώσεων, προσφέροντας άμεσο όφελος στη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.

Παράλληλα, το Υπουργείο περιόρισε σημαντικά τις απευθείας αναθέσεις, μειώνοντάς τες από 120 σε 70 για το σύνολο του 2025. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με συνέπεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο.