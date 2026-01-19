H Ford επιστρέφει στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, με τη συνεργασία της με τη Red Bull Racing. Ειδικότερα, η Ford συνεργάζεται στενά με τη Red Bull Racing στο ντεμπούτο της Red Bull Ford Powertrains, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας στη Formula 1 ένα ενοποιημένο σχήμα, στο οποίο τόσο το πλαίσιο όσο και η προηγμένη μονάδα ισχύος σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται κάτω από την ίδια στέγη.

Συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της νεοσύστατης Red Bull Ford Powertrains, η Ford εντάχθηκε στο φιλόδοξο εγχείρημα της Red Bull Racing το 2023 αποτελώντας έκτοτε Τεχνικό Συνεργάτη (Technical Partner) της ομάδας.

Η Red Bull και η Ford Racing ένωσαν την εβδομάδα που πέρασε τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ – τη γενέτειρα της Ford και ιστορικό κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Η παρουσίαση των νέων χρωματισμών του μονοθεσίου της Oracle Red Bull Racing εν όψει της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για το 2026 φιλοξενήθηκε στον ανακαινισμένο Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν – ένα εμβληματικό κτίριο που αποκαταστάθηκε πλήρως από τη Ford Motor Company μέσα σε διάστημα μόλις έξι ετών. Η απόφαση να αναπαλαιωθεί το ιστορικό αυτό κτήριο αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Ford στην πόλη του Ντιτρόιτ αλλά και τον ρόλο της εταιρείας ως κινητήρια δύναμη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.