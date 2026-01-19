H Ford επιστρέφει  στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, με τη συνεργασία της με τη Red Bull Racing.  Ειδικότερα, η Ford συνεργάζεται στενά με τη Red Bull Racing στο ντεμπούτο της Red Bull Ford Powertrains, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας στη Formula 1 ένα ενοποιημένο σχήμα, στο οποίο τόσο το πλαίσιο όσο και η προηγμένη μονάδα ισχύος σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται κάτω από την ίδια στέγη.

Συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της νεοσύστατης Red Bull Ford Powertrains, η Ford εντάχθηκε στο φιλόδοξο εγχείρημα της Red Bull Racing το 2023 αποτελώντας έκτοτε Τεχνικό Συνεργάτη (Technical Partner) της ομάδας.

Η Red Bull και η Ford Racing ένωσαν την εβδομάδα που πέρασε τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ – τη γενέτειρα της Ford και ιστορικό κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Η παρουσίαση των νέων χρωματισμών του μονοθεσίου της Oracle Red Bull Racing εν όψει της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για το 2026 φιλοξενήθηκε στον ανακαινισμένο Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν – ένα εμβληματικό κτίριο που αποκαταστάθηκε πλήρως από τη Ford Motor Company μέσα σε διάστημα μόλις έξι ετών. Η απόφαση να αναπαλαιωθεί το ιστορικό αυτό κτήριο αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Ford στην πόλη του Ντιτρόιτ αλλά και τον ρόλο της εταιρείας ως κινητήρια δύναμη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα