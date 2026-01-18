Έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες των 27 πρεσβευτών της ΕΕ για το θέμα των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας. Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξάφνιασε απειλώντας το Σάββατο με την επιβολή νέων δασμών που μπορεί να φθάσουν έως και 25% στα προϊόντα ορισμένων χωρών «μέχρι την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας».

«Από την 1η Φεβρουαρίου», η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%» και θα παραμείνουν σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε.

Ο Τραμπ κατηγορεί τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν “επικίνδυνο παιχνίδι” στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» στη Γροιλανδία -έδαφος που θέλει να αποκτήσει- λέγοντας ότι «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήγαν στη Γροιλανδία για άγνωστο σκοπό. (…) Οι χώρες αυτές, οι οποίες επιδίδονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν πάρει ένα απαράδεκτο ρίσκο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο μακροσκελές μήνυμά του, ανακοινώνοντας νέους δασμούς σε βάρος των χωρών αυτών ώστε «αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα».

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει – διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δασμοί Τραμπ δοκιμάζουν την «Ειδική Σχέση» ΗΠΑ – Ην. Βασιλείου

Η «ειδική σχέση» Ηνωμένων Πολιτειών–Ηνωμένου Βασιλείου δοκιμάζεται ανοιχτά μετά την προαναγγελία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή πρόσθετων δασμών σε βρετανικά προϊόντα, σε ένα πακέτο πίεσης για να αποκτήσει την Γροιλανδία. Όπως μεταδίδει ΕΡΤ, στο Λονδίνο καταγράφεται σπάνια σύμπλευση από κυβέρνηση και αντιπολίτευση: από την ηγεσία των Συντηρητικών έως τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και το Reform, ακόμη και φωνές που θεωρούνται πολιτικά κοντινές στον Τραμπ απορρίπτουν τη λογική της κίνησης.

Ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την απειλή δασμών προς συμμάχους «εντελώς λάθος» και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας, με το μέλλον της να αφορά τους Γροιλανδούς και τους Δανούς. Παράλληλα, συνδέει την Αρκτική με τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ και προαναγγέλλει ότι το Λονδίνο θα θέσει το θέμα απευθείας στην αμερικανική κυβέρνηση.

Έντονες αντιδράσεις και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας δήλωσε: «Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες σε αυτό το πλαίσιο… Δεν θα επηρεαστούμε από κανέναν εκφοβισμό».

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε: «Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να εκβιαστούν». «Η Σουηδία διεξάγει επί του παρόντος εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να βρει μια κοινή απάντηση», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου». «Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», πρόσθεσε.

«Εκβιασμός»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας είπε ότι η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στους ευρωπαίους συμμάχους μέχρι να συμφωνήσουν να πουλήσουν τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «εκβιασμός».

«Αυτό που κάνει είναι εκβιασμός… και δεν είναι απαραίτητο. Δεν βοηθά τη συμμαχία [ΝΑΤΟ] και δεν βοηθά ούτε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο σε συνέντευξή του στην ολλανδική τηλεόραση.

«Χωρίς προηγούμενο οι απειλές Τραμπ προς συμμάχους για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, κατά το τελευταίο έτος, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αρκετές απροσδόκητες οικονομικές πιέσεις, ωστόσο αυτή η απειλή ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Εισάγει, μάλιστα, μια νέα διάσταση που χαρακτηρίζεται τόσο από σουρεαλισμό όσο και από επικινδυνότητα.

Εάν ληφθεί κυριολεκτικά, πρόκειται για μια μορφή οικονομικού πολέμου που εξαπολύει ο Λευκός Οίκος εναντίον των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή πλήττει χώρες με ελάχιστη προειδοποίηση και για έναν σκοπό που θα μπορούσε να διαρρήξει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και της δυτικής συμμαχίας.

Κατά το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι των χωρών αυτών εμφανίζονται απολύτως απορημένοι, περισσότερο ίσως παρά οργισμένοι. Είναι τόσο παράδοξη η απειλή, ώστε ελάχιστοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα υλοποιηθεί στην πράξη.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο Τραμπ διαθέτει την απαραίτητη στήριξη εντός των ΗΠΑ — στο Κογκρέσο ή ακόμη και στην ίδια του την κυβέρνηση — για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.