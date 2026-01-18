Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τις δυτικές χώρες ότι, εάν αντιταχθούν στο σχέδιό του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, θα υποστούν συνέπειες στις εμπορικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, κατά το τελευταίο έτος, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αρκετές απροσδόκητες οικονομικές πιέσεις, ωστόσο αυτή η απειλή ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Εισάγει, μάλιστα, μια νέα διάσταση που χαρακτηρίζεται τόσο από σουρεαλισμό όσο και από επικινδυνότητα.

Εάν ληφθεί κυριολεκτικά, πρόκειται για μια μορφή οικονομικού πολέμου που εξαπολύει ο Λευκός Οίκος εναντίον των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή πλήττει χώρες με ελάχιστη προειδοποίηση και για έναν σκοπό που θα μπορούσε να διαρρήξει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και της δυτικής συμμαχίας.

Απορία και αμηχανία στους συμμάχους

Οι αξιωματούχοι των χωρών αυτών εμφανίζονται απολύτως απορημένοι, περισσότερο ίσως παρά οργισμένοι. Είναι τόσο παράδοξη η απειλή, ώστε ελάχιστοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα υλοποιηθεί στην πράξη.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο Τραμπ διαθέτει την απαραίτητη στήριξη εντός των ΗΠΑ — στο Κογκρέσο ή ακόμη και στην ίδια του την κυβέρνηση — για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.

Οι αντιδράσεις στις αγορές και οι κινήσεις του Καναδά

Ορισμένοι εμπορικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο παράδειγμα του λεγόμενου “TACO” (Trump will Chicken Out), δηλαδή μιας απειλής που τελικά δεν θα υλοποιηθεί. Μέχρι στιγμής, οι οικονομίες των συμμάχων έχουν καταφέρει να απορροφήσουν τις επιπτώσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Καναδά, του οποίου το εμπόριο με τις ΗΠΑ έχει μειωθεί. Ωστόσο, η στρατηγική του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ οδήγησε σε αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο κατά 14%, καλύπτοντας πλήρως τις απώλειες από την αμερικανική αγορά.

Ο Κάρνεϊ, που βρέθηκε πρόσφατα στην Κίνα, προωθεί «μια νέα παγκόσμια τάξη» και επιδιώκει την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών με το Πεκίνο, σε αντίθεση με τις εκκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για αποσύνδεση.

Μόλις πριν από τρεις μήνες, η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να πείσει τους συμμάχους της ότι «αυτός είναι ο αγώνας της Κίνας εναντίον του κόσμου». Η στάση του Καναδά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτή τη ρητορική, γεγονός που καθιστά τη χρονική στιγμή της παρέμβασής του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Έντονη ανησυχία για τις προθέσεις του Λευκού Οίκου

Αν οι τελευταίες απειλές του Τραμπ αντιμετωπιστούν ως σοβαρές, προκαλούν βαθιά ανησυχία. Όχι τόσο λόγω της επιβολής ενός νέου δασμού 10%, αλλά εξαιτίας της ίδιας της λογικής τους — της προσπάθειας απόκτησης εδάφους από σύμμαχο και του δημόσιου εκβιασμού χωρών-εταίρων.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος αν μια παρόμοια απειλή προερχόταν από την Κίνα ή τη Ρωσία. Η βάση αυτής της στάσης θεωρείται εξαιρετικά ανησυχητική.

Σε πολλές πρωτεύουσες, η ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της αμερικανικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες των χωρών που απείλησε οικονομικά στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ την Τετάρτη. Οι περισσότερες κυβερνήσεις ελπίζουν ότι, έως τότε, αυτή η πρωτοφανής απειλή θα έχει αποσυρθεί.