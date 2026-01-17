Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο Κυριακή (18/1), μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά απόψε, ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή. Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν, ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6:00 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε σήμερα να εφαρμόσει μια σειρά δασμών σε ευρωπαίους συμμάχους, έως ότου επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρόσθετοι δασμοί εισαγωγής 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Βρετανία (όλες υπόκεινται ήδη σε δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ).

Οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε σήμερα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» στη Γροιλανδία -έδαφος που θέλει να αποκτήσει- λέγοντας ότι «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».