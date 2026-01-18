Δημοφιλή
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».
Ολυμπιακός – Εθνικός Καλαμάτας 11-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες
Ο Ολυμπιακός «πετάει» από νίκη σε νίκη στο ποδόσφαιρο γυναικών και διαλύει τους πάντες στο διάβα του - Μια ακόμα νίκη για τις Ερυθρόλευκες.
Άξιος της μοίρας του…
Ο Άρης ταξίδεψε στη Λάρισα με στόχο να αφήσει πίσω του, έστω και προσωρινά, το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά τον αποκλεισμό. Ωστόσο, η εικόνα του στο παιχνίδι και η ήττα με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τον έφεραν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Οι […]
Στον πάγκο ξανά ο Τσιμίκας, δεύτερη συνεχόμενη απουσία από την ενδεκάδα της Ρόμα
Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε εκτός βασικού σχήματος της Ρόμα και στην αναμέτρηση με την Τορίνο, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Serie A, με την απόφαση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να προκαλεί εκ νέου συζητήσεις.