Μανόλο Χιμένεθ μόνο ικανοποιημένος δεν θα μπορούσε να είναι από την οικτρή εικόνα που παρουσίασε ο μόνο ικανοποιημένος δεν θα μπορούσε να είναι από την οικτρή εικόνα που παρουσίασε ο Άρης κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το καλύτερο στοιχείο σήμερα ήταν ο κόσμος της ομάδας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ νωρίς. Αν δεν βάλεις ένταση στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζεις», σχολίασε αρχικά ο Χιμένεθ, για να αναφερθεί εν συνεχεία στην επόμενη μέρα της ομάδας. «Δεν μπορούμε να έχουμε καμία δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Θα πρέπει απέναντι σε όλες τις ομάδες και να έχουμε το μάξιμουμ της έντασης. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζεις με το όνομα ή την ποιότητα. Θα πρέπει να πέφτουμε πάνω σε κάθε μπάλα, όπως έκανε ο αντίπαλος».

Μερικά από τα σημεία αναφοράς του ματς ήταν η αλλαγή του Μορόν, όπως και η απουσία των Άλβαρο-Ρόουζ από την αποστολή. Ο Χιμένεθ απάντησε ότι, «για τον Μορόν, είναι πρόβλημα να έχουμε μόνο έναν επιθετικό. Πρέπει να του έρχεται η μπάλα για να σκοράρει. Με τρεις αμυντικούς, ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι το κέντρο δεν δημιούργησε. Αυτό που κάναμε με την αλλαγή του Μορόν είναι να παίξουμε μεταξύ των γραμμών, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερους χώρους και κενά για να κάνουμε το παιχνίδι.

Υπάρχει όμως θέμα όταν τόσους μήνες είμαστε με έναν επιθετικό. Οσον αφορά τα στόπερ, δεν υπάχει καλή πληροφόρηση, Άλβαρο και Ρόουζ έπαιζαν γιατί δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες διαθέσιμοι. Με τον Σούντμπεργκ ρισκάραμε επειδή δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά. Ασκήθηκε μεγάλη κριτική στον Άλβαρο και στον Ρόουζ, αλλά δεν σταμάτησαν να παίζουν για την ομάδα ακόμα και με προβλήματα».