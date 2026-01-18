Ο Άρης ταξίδεψε στη Λάρισα με στόχο να αφήσει πίσω του, έστω και προσωρινά, το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά τον αποκλεισμό. Ωστόσο, η εικόνα του στο παιχνίδι και η ήττα με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τον έφεραν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν μία από τις πιο αδύναμες εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν, δεχόμενοι γρήγορα το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με τον Σαγκάλ να σκοράρει μόλις στο 3ο λεπτό. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Θεσσαλονικείς είχαν ελάχιστες αξιόλογες επιθετικές προσπάθειες, την ώρα που η ΑΕΛ δημιούργησε δύο με τρεις καθαρές ευκαιρίες μέχρι την ανάπαυλα για να διπλασιάσει τα τέρματά της, επιλέγοντας στο δεύτερο ημίχρονο να διαχειριστεί το προβάδισμα.

Το τελικό αποτέλεσμα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τον Άρη από την πέμπτη θέση της βαθμολογίας και επιβαρύνει την ήδη δύσκολη αγωνιστική και ψυχολογική του κατάσταση.

Ο αγώνας

Ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε σχεδόν τη μισή ενδεκάδα, ξεκινώντας με το τέρμα και την επιστροφή του Διούδη. Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ επέστρεψαν στα στόπερ, με τους Τεχέρο-Φαντιγκά να παραμένουν στα άκρα της άμυνας. Μόντσου-Γαλανόπουλος στη μεσαία γραμμή. Ο Παναγίδης πίσω από τον Μορόν και ο Ντούντου νέο πρόσωπο στα εξτρέμ μαζί με τον Πέρεθ

Σαφώς πιο λίγες ήταν οι παρεμβάσεις του Παντελίδη και συγκεκριμένα τρεις, αλλάζοντας ωστόσο τη διάταξη σε 3-4-3 Τριάδα στα στόπερ, μπροστά από τον Αναγνωστόπουλο,οι Παντελάκης, Ηλιάδης και Φεριγκρά, έχοντας τους Δεληγιαννίδη και Ουατάρα ως φουλ μπακ. Σουρλής-Πέρεθ στα χαφ. Σαγάλ, Μούργος και Τούπτα η τριάδα της επίθεσης.

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και αιφνιδίασε τον Άρη, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Σαγάλ εκμεταλλεύτηκε άψογα την κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ του Μούργου και με διαγώνιο σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το γρήγορο γκολ έφερε τους κιτρινόμαυρους σε δύσκολη θέση από νωρίς, με τους γηπεδούχους να παρουσιάζονται ιδιαίτερα συμπαγείς αμυντικά και να περιορίζουν τους διαθέσιμους χώρους. Ο Άρης χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 25’ για να απειλήσει για πρώτη φορά, όταν ο Σούντμπεργκ πήρε την κεφαλιά, ενώ στο 28’ ο Φαντιγκά έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ-α-τετ για την ισοφάριση.

Η ΑΕΛ Novibet, πάντως, θα μπορούσε να διευρύνει το προβάδισμά της νωρίτερα, με τον Διούδη να αποκρούει το τετ-α-τετ του Δεληγιαννίδη στο 19′. Αντίστοιχη ευκαιρία είχε και ο Πέρες στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τους Λαρισαίους να απειλούν ακόμη μία φορά με τον Ηλιάδη. Στο 43’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι πάνω στον Κάρλες Πέρεθ, σε μια φάση που πράγματι δείχνει να υπάρχει παράβαση.

Μισεουί, Ράτσιτς, Χόνγκλα… Ακόμα και ο Μορουτσάν που βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών μπήκε αλλαγή ώστε να αλλάξει την κάκιστη εικόνα του Άρη επιθετικά. Κανένα αντίκρισμα όμως, με την πρώτη φάση στο δεύτερο μέρο να έρχεται στο… 79′ με τον Ράτσιτς. Η ΑΕΛ Novibet διαχειρίστηκε απλά το προβάδισμά της και είχε μία καλή φάση με τον Γκαράτε στο 86′ και τον Διούδη να διώχνει.

ΑΕΛ NOVIBET (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος – Παντελάκης, Ηλιάδης, Φεριγκρά – Δεληγιαννίδης (81′ Αποστολάκης), Σουρλής, Πέρεθ, Ουατάρα – Σαγάλ (75′ Ολαφσον), Τούπτα (82′ Χατζηστραβός), Μούργος (65′ Γκαράτε)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Χόνγκλα)- Πέρεθ (66′ Μορουτσάν), Παναγίδης (46′ Μισεουί), Ντούντου (56′ Μπουσαΐντ) – Μορόν (66′ Ράτσιτς)