Οι βιαστικές καθημερινές συνήθειες κάνουν πολλούς μικρούς χειρισμούς να περνούν σχεδόν απαρατήρητοι. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς έχουν πραγματικά βαθύτερο νόημα και μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τα άτομα που τους εκτελούν τακτικά. Ένα από τα πιο κοινά παραδείγματα είναι όταν κάποιος περιμένει να περάσει μια διάβαση πεζών και σηκώνει το χέρι του για να ευχαριστήσει τα αυτοκίνητα που τον άφησαν να περάσει.

Αν και στο δρόμο η ευγένεια και η καλοσύνη φαίνονται σπάνιες, διάφορες ψυχολογικές μελέτες δείχνουν ότι οι χειρονομίες ευγνωμοσύνης ωφελούν τόσο τον παραλήπτη όσο και αυτόν που τις κάνει.

Περισσότερη θετικότητα και λιγότερο στρες

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι που ευχαριστούν τα αυτοκίνητα με το χέρι έχουν πιο θετική αντίληψη για τον κόσμο και, κατά συνέπεια, απολαμβάνουν μια πιο ικανοποιητική ζωή. Όταν αυτές οι δημόσιες πράξεις επαναλαμβάνονται συχνά, ενισχύονται οι κοινωνικές συνδέσεις, ακόμα κι αν πρόκειται για δύο άγνωστους ανθρώπους.

Επιπλέον, η «ενσυνειδητότητα» (mindfulness) έχει προωθηθεί τα τελευταία χρόνια ως τρόπος να ζούμε το παρόν. Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η χειρονομία ευχαριστίας ενός πεζού προς έναν οδηγό, η οποία δείχνει μεγάλη προσοχή στο περιβάλλον γύρω σου. Μέσα από τέτοιες πράξεις είναι πιο εύκολο να απολαύσουμε τη ζωή και να μειώσουμε τα επίπεδα στρες.

Σχετικά με τα παραπάνω είναι η ικανότητα ενσυναίσθησης, μια βασική δεξιότητα για την ομαλή κοινωνική συμβίωση. Είναι πολύ πιθανό ότι οι άνθρωποι που κατανοούν αυτή τη χειρονομία έχουν και οι ίδιοι οδηγήσει στο παρελθόν, αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι πρόκειται για μια μικρή προσπάθεια προς όφελος των άλλων.

Μια φαινομενικά ασήμαντη χειρονομία δείχνει επίσης ότι πρόκειται για υπομονετικούς ανθρώπους. Το να αφιερώσεις λίγα δευτερόλεπτα για να εκτιμήσεις τους άλλους βοηθά στο να μειωθεί λίγο η καθημερινή βιασύνη.

Αν ανήκεις σε αυτούς που περνούν χωρίς να ανταποδίδουν τη χειρονομία, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δείξεις την πιο ευγενική πλευρά σου και να αποκομίσεις πολλά οφέλη. Σίγουρα, αν ήσουν στη θέση του οδηγού, θα εκτιμούσες πολύ μια τέτοια ενέργεια.