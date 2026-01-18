Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου παρουσίασε μια ακόμη λαχταριστή συνταγή, αυτή τη φορά για παραδοσιακούς λαχανοντολμάδες, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η γνωστή σεφ εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό με την απλότητα και τη νοστιμιά της συνταγής της, που αναδεικνύει τα αρώματα και τις γεύσεις της ελληνικής κουζίνας.

Με τη χαρακτηριστική της ζεστασιά, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου καθοδήγησε βήμα-βήμα τους τηλεθεατές, δίνοντας πρακτικές συμβουλές για το σωστό τύλιγμα και το τέλειο μαγείρεμα των λαχανοντολμάδων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και απολαύστε ένα πιάτο που συνδυάζει παράδοση και αυθεντική γεύση.