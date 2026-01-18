Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόωρο θάνατο της 13χρονης Κάτιας Τρεπεκλή από τη Χαλκίδα, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, δίνει με ανακοίνωσή της η οικογένεια, η οποία κάνει λόγο για διάδοση ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τα αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Μέσα στο βαρύ πένθος που βιώνει, η οικογένεια της 13χρονης προχώρησε σε επίσημη δήλωση, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια και να σταματήσει η παραπληροφόρηση που -όπως αναφέρουν- κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι γονείς της, η Κάτια έπασχε από σπάνιο, χρόνιο μεταβολικό νόσημα. Όπως διευκρινίζουν, νόσησε από γρίπη τύπου Α, η οποία πυροδότησε το υποκείμενο νόσημα, προκαλώντας σοβαρή απορρύθμιση του οργανισμού της.

Στη συνέχεια παρουσίασε εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο οδήγησε σε ραγδαία πολυοργανική ανεπάρκεια. Το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα, που θα αποσαφηνίσει πλήρως τις ακριβείς αιτίες του θανάτου, αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση, ιδιαίτερα προς τα μέσα ενημέρωσης, να επιδείξουν σεβασμό και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας τη δημοσίευση ανακριβών ή ατεκμηρίωτων πληροφοριών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.