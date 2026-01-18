Στα λευκά ντύθηκαν σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό. Οι χιονοπτώσεις έδωσαν την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το χιόνι, ενώ τα χιονοδρομικά κέντρα άνοιξαν τις πόρτες τους τόσο για τους φίλους του σκι όσο και για όσους αναζητούν χαλάρωση και διασκέδαση στα σαλέ.

Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της Φθιώτιδας και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα, με το χιόνι να έχει στρώσει σε πολλές περιοχές. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Οι περιοχές που «ντύθηκαν» στα λευκά

Πυκνό χιόνι έπεσε στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, Πουγκάκια, Αργύρια, Κολοκυθιά και Στάγια (Πλάτανος). Αντίστοιχα, λευκό τοπίο αντίκρισαν και τα χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι και η Παύλιανη.

Χιονισμένο είναι και το τοπίο στον Τυμφρηστό, στο Γαρδίκι και σε άλλες ορεινές περιοχές προς τα σύνορα Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, όπως το Μαυρίλο και η Μερκάδα.

Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφονται επίσης στα Χάνια Πηλίου, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, στο Περτούλι και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε ότι από την Τετάρτη αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα φέρει επιπλέον χιόνια. Όπως εξήγησε, οι συνθήκες των τελευταίων ημερών δεν ευνόησαν την εκδήλωση των έντονων χιονοπτώσεων που αρχικά αναμένονταν.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΥ ΧΙΟΝΙ ✅Παρότι οι θερμοκρασίες στα 850 hPa είναι χαμηλές και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψεως να «υποσχεθούν» χειμωνιάτικες εικόνες, η ατμόσφαιρα δεν συνεργάζεται πλήρως. Η υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, στα 500 hPa, είναι… pic.twitter.com/Ty1HrO5ald — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο χιονιάς θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, με το νέο σύστημα να επηρεάζει περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ανοιχτά τα χιονοδρομικά – Ξεκίνησε η σεζόν του σκι

Η σεζόν για τα χιονοδρομικά κέντρα άνοιξε και επίσημα, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών. Σε λειτουργία βρίσκονται τα χιονοδρομικά σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσό, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό.

Οι εικόνες από τα χιονισμένα τοπία της Φθιώτιδας, της Οίτης και της Στερεάς Ελλάδας είναι εντυπωσιακές, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι το χειμωνιάτικο σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.