Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου.

Εθελοντικές και κρατικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τόσο στα Χανιά, όσο και στο Ρέθυμνο, με στόχο τον εντοπισμό του. Από το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) επιχειρούν στην Κρήτη, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε βρεθεί το όχημα του αγνοούμενου. Οι έρευνες διεξάγονται με τη χρήση drones, θερμικών καμερών και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ ελέγχονται δύσβατα σημεία, εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηγάδια και πισίνες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Γραμμή Ζωής – Silver Alert Hellas, η ΑΜΚΕ ΚΥΩΝ OSFRISIS με τρία σκυλιά ανίχνευσης, η Ασφάλεια Χανίων, το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, καθώς και θηροφύλακες και κυνηγοί της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης – Δωδεκανήσου.

Επέκταση των ερευνών και στο Ρέθυμνο

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στην περιοχή του Ρεθύμνου, ύστερα από πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες για τον εντοπισμό του 33χρονου. Ωστόσο, κατά την τρίτη ημέρα των επιχειρήσεων, η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με τον ΟΦΚΑΘ, οι εθελοντές έλεγξαν την παλιά επαρχιακή οδό, ξωκλήσια και παλιά κτίσματα.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συνδρομή ομάδας μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, οι οποίοι με μηχανές trial «σάρωσαν» ορεινά και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, με τις ομάδες να παραμένουν σε εγρήγορση και να ελπίζουν πως σύντομα θα προκύψει κάποιο στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.