Για ακόμη μία ημέρα συνεχίζονται στην Κρήτη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, με τους εθελοντές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. Αν και έως τώρα δεν έχει καταγραφεί κάποιο απτό αποτέλεσμα, μια πληροφορία που κρίνεται ιδιαίτερα αξιόπιστη φαίνεται να δίνει νέα ώθηση στις προσπάθειες των ομάδων που συμμετέχουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες μετατοπίζονται σε άλλη περιοχή, μετά τα νέα δεδομένα που τέθηκαν υπόψη των διασωστών, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για τον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού.

Ο ΟΦΚΑΘ σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεύτερη ημέρα ερευνών χωρίς κάποιο θεμιτό αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου από την Κρήτη.

Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε».

Χθες, δεύτερη μέρα των ερευνών, η αναζήτηση επικεντρώθηκε στο χωριό Πεμόνια, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τη μαρτυρία κατοίκου, σύμφωνα με την οποία ο 33χρονος γιατρός κινήθηκε πεζός στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μια αγροτική τοποθεσία.

Ο κ. Χρήστος Ράμος, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, είπε ότι «οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή (σ.σ. αύριο) και αν υπάρξει κάποιο νέο στοιχείο, θα παραταθούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπούν και θα πάει αλλού η υπόθεση», συμπλήρωσε.