Με «γεμάτους» λογαριασμούς ξεκινά η εβδομάδα για εκατομμύρια πολίτες, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή ο προγραμματισμός των μεγάλων καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου, περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα πιστωθούν συνολικά σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 20 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

στις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026 και

από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».