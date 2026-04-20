Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στα βόρεια 3 με 4 μποφόρ και δυτικοί στις υπόλοιπες περιοχές 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φθάνοντας τους 21 με 23 και τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αρχικά λίγες νεφώσεις, που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Στερεάς, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι στα βόρεια 3 με 4 μποφόρ και βορειοδυτικοί στα νότια 5 με 6 μποφόρ, εξασθένηση από το βράδυ. Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 3 με 4, τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Τρίτη 21 Απριλίου 2026: Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 26 βαθμούς στα ανατολικά.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026: Νεφώσεις στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία σε πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο.