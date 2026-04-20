Σε τροχιά ανόδου επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Κυριακή, καθώς το Ιράν απέκλεισε εκ νέου τη διέλευση των περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Χορμούζ —κομβικό σημείο από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού— ενώ η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζει στη λήξη της την προσεχή Τετάρτη.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο περίπου 7%, φτάνοντας στα 96,88 δολάρια, αναστρέφοντας το κλίμα της Παρασκευής, οπότε και είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου μετά τις (προσωρινές) αναφορές για άνοιγμα των στενών. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το αμερικανικό αργό (WTI), με άνοδο 7% στα 90,33 δολάρια.

Κλιμάκωση της έντασης και ναυτικός αποκλεισμός

Η μεταστροφή του κλίματος ξεκίνησε το Σάββατο, όταν η Τεχεράνη ανακοίνωσε το εκ νέου κλείσιμο της θαλάσσιας διόδου για την πλειονότητα των πλοίων, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για «αθέτηση εμπιστοσύνης». Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άνοιξε πυρ και κατέλαβε φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων (tracking data), την Κυριακή δεν σημειώθηκε καμία διέλευση δεξαμενόπλοιου από τα Στενά του Χορμούζ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της παράλυσης στο εμπόριο ενέργειας.

Η επίπτωση στις τιμές των καυσίμων

Στο εσωτερικό μέτωπο των ΗΠΑ, η μέση εθνική τιμή της βενζίνης άγγιξε την Κυριακή τα 4,05 δολάρια ανά γαλόνι. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε πως η επιστροφή των τιμών κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3 δολαρίων ενδέχεται να μην επιτευχθεί πριν από το «επόμενο έτος», αφήνοντας ωστόσο ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας για το τέλος του τρέχοντος έτους, ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης.