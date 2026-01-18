Χωρίς πόσιμο νερό παραμένει για ακόμη μία φορά η Αίγινα, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Εδώ και περίπου έναν μήνα το νερό που φτάνει στις βρύσες τους είναι ακατάλληλο για κατανάλωση, εξαιτίας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης. Μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, το νησί υδροδοτείται με υδροφόρες του Πολεμικού Ναυτικού. «Το νερό δεν είναι για καμία χρήση. Πλενόμαστε μετά φόβου Θεού, καθώς είναι πιθανό να πάθεις ακόμα και δερματικά», αναφέρει μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» κάτοικος της Αίγινας, περιγράφοντας την αγωνία των κατοίκων.

«Το νερό δεν είναι κατάλληλο για τίποτα. Για έναν μήνα καταναλώναμε νερό, που κάνει μόνο για την τουαλέτα ή για σφουγγάρισμα», σημειώνει άλλη κάτοικος του νησιού. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι βιώνουν ξανά την ίδια κρίση, βλέποντας το νερό που ρέει από τις βρύσες τους να μην είναι πόσιμο και να θεωρείται επικίνδυνο για χρήση. Πολλοί εκφράζουν στην κάμερα της εκπομπής την ανησυχία τους για το αύριο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Αγανακτισμένοι οι Αιγινήτες

Η νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέει την Αίγινα με την Αττική έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση. Η υδροδότηση πλέον γίνεται από γεωτρήσεις, όμως το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο. Σύλλογοι του νησιού απέστειλαν κατεπείγουσα επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας άμεση αποκατάσταση της ζημιάς και επίσημη ενημέρωση για την ποιότητα του νερού που διατίθεται.

Το πρόβλημα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς η μοναδική μονάδα αιμοκάθαρσης του Αργοσαρωνικού κινδυνεύει να υποστεί φθορές στα μηχανήματά της, λόγω της ακαταλληλότητας του νερού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο και την Περιφέρεια, η αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα, πώς θα αντεπεξέλθουν οι κάτοικοι μέχρι τότε χωρίς το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό.