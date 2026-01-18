Προσοχή από γονείς και παιδιά που χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS για τη μεταφορά χρημάτων, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να μην υπάρξει φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την οικονομολόγο κ. Βελισσαράκου, οι γονείς που στέλνουν χρήματα στα παιδιά τους μέσω IRIS οφείλουν να δηλώσουν τη συναλλαγή ως δωρεά στην πλατφόρμα myProperty. Η υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Αντίστοιχα, τα παιδιά πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της δωρεάς, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη και να αποφευχθεί η φορολόγηση. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για κάθε μεταφορά χρημάτων που γίνεται μεταξύ συγγενών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Αύξηση στη χρήση του IRIS

Η χρήση του IRIS παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 57,3 εκατομμύρια το 2024, με ετήσιες μεταβολές που κυμαίνονται από +90% έως και άνω του +150%.

Επτά στις δέκα άμεσες πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω IRIS, με τους χρήστες IRIS P2P (Person to Person) να φτάνουν τα 4,25 εκατομμύρια και τους συμμετέχοντες στο IRIS P2Pro (Person to Professionals) να ανέρχονται σε 583 χιλιάδες επαγγελματίες.

Η αύξηση των συναλλαγών IRIS P2P είναι 1,9 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ στο IRIS P2Pro η αύξηση φτάνει τις 3 φορές συγκριτικά με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

IRIS στο εμπόριο και στις πληρωμές

Το IRIS χρησιμοποιείται πλέον σε περισσότερα από 70.000 e-shops και 1,2 εκατομμύρια POS. Οι υψηλότερες συναλλαγές καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία. Η συνολική αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 409% σε σχέση με το 2024.

Για το 2025, η κατανομή των συναλλαγών της ΔΙΑΣ δείχνει ότι το 32% αφορά πληρωμές RF/QR, το 18,2% πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων, το 17,7% συναλλαγές IRIS Payments, το 15,9% Bank to Bank, το 8% λοιπές υπηρεσίες, το 6,6% πληρωμές σε πύλες και το 1,7% συναλλαγές μέσω ATM και Check.