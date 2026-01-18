Το μονοθέσιο αποκάλυψαν ο Liam Lawson και ο Arvid Lindblad, πλαισιωμένοι από τον CEO της ομάδας, Peter Bayer και τον επικεφαλής της, Alan Permane. Η ομάδα διατήρησε το ολόλευκο χρώμα που προτιμήθηκε από τους οπαδούς την προηγούμενη σεζόν, προσθέτοντας μπλε λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τη συνεργασία με την Ford.