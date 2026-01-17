Στο πένθος βυθίστηκε η Φιορεντίνα μετά τον θάνατο του προέδρου της, Ρόκο Κομίσο, σε ηλικία 76 ετών. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου (17 Ιανουαρίου 2026), ύστερα από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Κομίσο απέκτησε τις μετοχές της ομάδας το 2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Φιορεντίνα γνώρισε σημαντική αγωνιστική άνοδο, επιστρέφοντας στις κορυφαίες θέσεις της Serie A και φτάνοντας δύο φορές στους τελικούς του Conference League, όπου ηττήθηκε από τη Γουέστ Χαμ και τον Ολυμπιακό.

Ο Κομίσο είχε αμερικανικές ρίζες και μετοχές στην NY Cosmos, ενώ ήταν και CEO στην εταιρεία Mediacom. Η Φιορεντίνα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστή την τραγική αυτή είδηση, μεταφέρει τις ευχαριστίες της οικογένειάς του για την στήριξη που έλαβε τους τελευταίους μήνες αλλά και τώρα και αναφέρεται στο έργο του προέδρου της.

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε δική του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε την ομάδα των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς της, τα χρώματά της και την πόλη της Φλωρεντίας. «Φωνάξτε με Ρόκο», έλεγε απλά σε όλους, με την εξαιρετική του ενσυναίσθηση.

Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους Φλωρεντινούς, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της έκτακτης ανάγκης της Covid, όταν η καμπάνια «Forza e Cuore» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης», αναφέρει μεταξύ άλλων.