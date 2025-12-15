Η Φιορεντίνα γνώρισε ακόμη μία απογοητευτική ήττα στο «Αρτέμιο Φράνκι», αυτή τη φορά από τη Βερόνα, παραμένοντας καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Serie A. Μετά από 15 αγωνιστικές, οι «βιόλα» μετρούν εννέα ήττες και έξι ισοπαλίες, χωρίς ακόμη να έχουν πανηγυρίσει νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Το αρνητικό σερί έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο της ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, εμφανίστηκαν πανό με αυστηρά μηνύματα προς το αγωνιστικό επιτελείο και τη διοίκηση, ενώ μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησαν έντονες αποδοκιμασίες. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η κατάσταση κρίθηκε επικίνδυνη, με φόβους για επεισόδια.

Για λόγους ασφαλείας, το προπονητικό τιμ και οι παίκτες δεν αποχώρησαν με το καθιερωμένο πούλμαν, αλλά με διαφορετικά οχήματα και υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, με προορισμό το προπονητικό κέντρο. Εκεί αναμένεται να παραμείνει η ομάδα για τις επόμενες ημέρες, σε ένα κλίμα έντονης πίεσης.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Πάολο Βανόλι στον πάγκο της Φιορεντίνα μοιάζει αβέβαιο. Ο Ιταλός τεχνικός, που διαδέχθηκε τον Στέφανο Πιόλι, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, με το ενδεχόμενο αποχώρησής του να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.