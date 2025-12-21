Η Φιορεντίνα έφερε χαμόγελα στους φιλάθλους της, πραγματοποιώντας εμφατική εμφάνιση στο «Αρτέμιο Φράνκι» και επικρατώντας με 5-1 της Ουντινέζε, που αγωνίστηκε από νωρίς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Οκόγιε στο 8’.

Οι Βιόλα που βίωναν ένα εξαιρετικά δύσκολο ξεκίνημα στη Serie A και βρίσκονταν στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς νίκη για 15 αγωνιστικές, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν οι Μαντράγκορα (21’), Γκούντμουντσον (42’), Εντούρ (45+5’) και Κιν με δύο τέρματα (56’, 68’), ενώ για την Ουντινέζε μείωσε ο Σολέτ.

Η νίκη αυτή φέρνει τους Βιόλα στους 9 βαθμούς, προσφέροντας πολύτιμη ψυχολογική και βαθμολογική ανάσα.