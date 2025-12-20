Πιθανό σενάριο επιστροφής του Ντάβιντε Καλάμπρια στην Ιταλία φέρνουν στο προσκήνιο δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, καθώς τόσο η Φιορεντίνα όσο και η Λάτσιο εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του tuttomercatoweb, Μάρκο Κοντέριο, οι δύο ομάδες της Serie A αναζητούν ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος αγωνίζεται στον Παναθηναϊκός. Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ εκτιμά πως το ενδεχόμενο επιστροφής του 28χρονου μπακ στην πατρίδα του μόνο απίθανο δεν είναι.

Ο Καλάμπρια αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μίλαν, επιλέγοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του να αγωνιστεί εκτός Ιταλίας. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση. Παρότι άργησε αρχικά να βρει ρυθμό, καθώς δεν είχε συμμετάσχει σε καλοκαιρινή προετοιμασία, σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του και πλέον θεωρείται βασική επιλογή στο «τριφύλλι».

Το κατά πόσο ο ίδιος βλέπει θετικά μια επιστροφή στη Serie A θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως, ο Καλάμπρια έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ, γεγονός που καθιστά κάθε εξέλιξη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τον Παναθηναϊκό.