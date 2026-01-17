Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να απαντήσει στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος νωρίτερα είχε καταγγείλει τις ΗΠΑ, ότι ευθύνονται για τους θανάτους στο Ιράν και τις διαμαρτυρίες εναντίον του καθεστώτος, αποκαλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο «εγκληματία».

Με αποκλειστική δήλωσή του στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν ως ένοχο για «την πλήρη καταστροφή της χώρας του» και τόνισε ότι θα πρέπει να φύγει από την εξουσία. «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, που λίγες ημέρες νωρίτερα υποσχόταν στους διαμαρτυρόμενους Ιρανούς, ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Επίσης, τους καλούσε να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να πάρουν τον έλεγχο θεσμών της χώρας. Ωστόσο, ενώ όλα έδειχναν ότι επρόκειτο να αναλάβει κάποιου είδους δράση εις βάρος του Ιράν, φάνηκε να κάνει πίσω και το έκανε επικαλούμενος το γεγονός, ότι αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις 800 διαδηλωτών.

Σύμφωνα με το CNN ωστόσο, χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, κάνουν εντατική εκστρατεία άσκησης πίεσης, για να μην υπάρξει επέμβαση στο Ιράν. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να του ζήτησε να καθυστερήσει τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, ώστε το Ισραήλ να έχει χρόνο να προετοιμαστεί για ενδεχόμενα αντίποινα.

Οι αναρτήσεις Χαμενεΐ και η απάντηση

Ωστόσο, το Σάββατο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στο Χ, με τις οποίες κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι υπεύθυνος για τη θανατηφόρα βία και τις αναταραχές στο Ιράν.

We find the US President guilty due to the casualties, damages and slander he inflicted upon the Iranian nation. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 17, 2026

«Θεωρούμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο λόγω των θυμάτων, των ζημιών και της συκοφαντίας που προκάλεσε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Ιρανός ηγέτης και χαρακτήρισε «φρικτή συκοφαντία» το γεγονός, ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε τις βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά, είπε για τον Χαμενεΐ ότι «η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ, ήταν να μην απαγχονίσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες». Αλλά σχολιάζοντας τις αναρτήσεις του Αλί Χαμενεΐ, είπε ότι οι ηγέτες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνήσουν.

«Άρρωστος άνθρωπος»

«Αυτό για το οποίο είναι ένοχος (σ.σ. ο Χαμενεΐ), ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί. Προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία της χώρας – παρόλο που αυτή η λειτουργία είναι πολύ χαμηλού επιπέδου – η ηγεσία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη σωστή λειτουργία της χώρας της, όπως κάνω με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι στο να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους για να διατηρήσει τον έλεγχο». «Η ηγεσία έχει να κάνει με τον σεβασμό, όχι με τον φόβο και τον θάνατο», είπε επίσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και προσωπικά στον Αλί Χαμενεΐ. «Ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, που θα έπρεπε να διοικεί σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», είπε. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζήσει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο λόγω κακής ηγεσίας» κατέληξε.