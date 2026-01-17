Η ανάκτηση των κλεμμένων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου παραμένει ο βασικός στόχος των γαλλικών αρχών, ωστόσο όσο περνά ο καιρός, τα ερωτήματα γύρω από τη θεαματική ληστεία πληθαίνουν.

Όπως παραδέχθηκε η εισαγγελέας Λορ Μπεκό, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και γεμάτη αβεβαιότητες. Παρά τις συλλήψεις που ακολούθησαν τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025, τα αυτοκρατορικά κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει κανένα ίχνος τους, ενώ η πίεση για αποτελέσματα αυξάνεται.

«Οι ανακρίσεις δεν έχουν αποφέρει νέα στοιχεία», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη ληστεία που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα. «Ο κύριος στόχος μας παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων», πρόσθεσε. Η εισαγγελέας σημείωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο σχετικά με την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο: «Όλα είναι πιθανά».

Οι ντετέκτιβ έχουν έρθει σε επαφή με «μεσάζοντες στον κόσμο της τέχνης, ακόμη και διεθνώς», στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, «έχουν τρόπους να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για δίκτυα που παραλαμβάνουν κλεμμένα αγαθά, ακόμη και στο εξωτερικό».

Η Μπεκό υπογράμμισε επίσης ότι οποιοσδήποτε συμβάλει στην επιστροφή των κοσμημάτων θα μπορούσε να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. Όπως είπε, μια τέτοια πράξη θα θεωρούνταν «ενεργή μεταμέλεια, η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη» κατά τη διάρκεια της δίκης.

Μια πέμπτη ύποπτη, 38 ετών, η οποία φέρεται να είναι σύντροφος ενός εκ των κατηγορουμένων, κατηγορήθηκε ως συνεργός στην υπόθεση. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστική επιτήρηση, εν αναμονή της δίκης που αναμένεται να ρίξει φως σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις κλοπής έργων τέχνης των τελευταίων ετών.