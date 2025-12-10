Για μόλις 30 δευτερόλεπτα κατάφεραν να ξεφύγουν οι δράστες της «κλοπής του αιώνα» από τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στη γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, καθοριστικό ρόλο στη διαφυγή τους έπαιξαν τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας του μουσείου.

Όπως αποκάλυψε έρευνα που διατάχθηκε από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού και παρουσιάστηκε στην επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας, οι κλέφτες είχαν μόλις μισό λεπτό προτού φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων, οι φρουροί της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας και οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τους κλέφτες να διαφύγουν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Νοέλ Κορμπάν, κατά την ακρόασή του ενώπιον της επιτροπής.

Η κλοπή σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όταν μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο εισόδου των δραστών. Παράλληλα, οι φρουροί στο κέντρο ελέγχου δεν διέθεταν επαρκείς οθόνες για την παρακολούθηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού οδήγησε την αστυνομία αρχικά σε λάθος σημείο.

«Αυτό υπογραμμίζει τη συνολική αποτυχία του μουσείου και της εποπτικής αρχής να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ασφάλειας», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής, Λοράν Λαφόν.

Ανεπαρκή μέτρα και παραλείψεις

Ο Κορμπάν επισήμανε ότι ένα πιο σύγχρονο σύστημα καμερών, ανθεκτικότερο γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παραμένουν άφαντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αδυναμίες στην ασφάλεια είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες εσωτερικές μελέτες του μουσείου. Έλεγχος του 2019 από την εταιρεία κοσμημάτων Van Cleef & Arpels είχε ήδη επισημάνει ότι το μπαλκόνι δίπλα στο ποτάμι αποτελούσε αδύναμο σημείο και μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα με πτυσσόμενη σκάλα – κάτι που αξιοποίησαν οι δράστες.

Ο Κορμπάν επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της, Ζαν-Λικ Μαρτινέζ. «Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, ενώ θα μας είχαν επιτρέψει να αποφύγουμε αυτήν τη ληστεία», τόνισε, κάνοντας λόγο για έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο διορισμένων διευθυντών.

Οι συλλήψεις και οι πολιτικές πιέσεις

Η αστυνομία θεωρεί ότι συνέλαβε και τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες, αφού ολοκλήρωσαν τη ληστεία στη γκαλερί του Απόλλωνα μέσα σε περίπου δέκα λεπτά. Οι αποκαλύψεις αυτές αυξάνουν την πίεση προς τη Ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα διευθύντρια του μουσείου, που διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021.

Από τη στιγμή της διάρρηξης, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και γιατί το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως παρέμενε τόσο ευάλωτο.

Νέα έρευνα και επιπλέον προβλήματα

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση διεξάγει παράλληλη έρευνα, ενώ η Ντε Καρ και ο Μαρτινέζ αναμένεται να ανακριθούν από τους γερουσιαστές την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε ήδη καταγγείλει τον περασμένο μήνα ότι οι αναβαθμίσεις ασφαλείας προχωρούσαν με «επαίσχυντα ανεπαρκή ρυθμό», καθώς το μουσείο προέτασσε «υψηλού προφίλ και ελκυστικές δραστηριότητες» αντί της προστασίας του.

Ο Γκι Τουμπιάνα, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και σύμβουλος ασφαλείας του υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε ότι «έμεινε άναυδος» από όσα διαπίστωσε στο μουσείο. «Υπήρξε μια σειρά από δυσλειτουργίες που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν θα πίστευα ότι το Λούβρο θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές», είπε χαρακτηριστικά.

Προσθέτοντας στα προβλήματα, το μουσείο αποκάλυψε πρόσφατα ότι διαρροή νερού στα τέλη Νοεμβρίου προκάλεσε ζημιές σε 300 έως 400 έργα του αιγυπτιακού τμήματος, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση υποδομών και ασφάλειας στο εμβληματικό ίδρυμα.