Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, καθώς μία νέα ψυχρή εισβολή πρόκειται να επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές.

Η Αττική θα επηρεαστεί κυρίως από το Σάββατο το βράδυ με βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ανατολικά προάστια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και πιθανόν στον Κιθαιρώνα (ενδεικτικά πάνω από τα 500-600 μέτρα). Οι βοριάδες θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα ανατολικά του νομού.

Στην Θεσσαλονίκη το κρύο θα είναι τσουχτερό, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 5-6 βαθμούς τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα υετού μέσα στην πόλη.

O Γιάννης Καλλιάνος μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» για τη νέα ψυχρή εισβολή που θα πλήξει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι το Σάββατο (17/1) έρχεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας μέτριας έντασης που θα διαρκέσει έως και την Τρίτη (20/1). Το νέο ψυχρό κύμα θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου και δυνατούς βορειοανατολικούς ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, θα επικρατήσουν τοπικές βροχές στα πεδινά και επιλεκτικές χιονοπτώσεις στα ορεινά-ημιορεινά σε:

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα

Εύβοια – Σποράδες

Α-ΒΑ Πελοπόννησος

Βόρειο και ΒΑ Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα τετραήμερο έντονου ψύχους με επιλεκτικές χιονοπτώσεις και χιονοστρώσεις.