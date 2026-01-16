Μεγάλη αναστάτωση στον Κορυδαλλό, καθώς μία γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, έπειτα από κλήση για το περιστατικό.
Μεγάλη αναστάτωση στον Κορυδαλλό, καθώς μία γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, έπειτα από κλήση για το περιστατικό.
|ΕΝΦΙΑ 2026: Πώς θα «κουρέψετε» έως 20% το νέο λογαριασμό – Οδηγός με 20 ερωτήσεις και απαντήσεις από την ΑΑΔΕ
|Ανατροπή στις συντάξεις Φεβρουαρίου – Νωρίτερα η πίστωση στα ΑΤΜ
|Κληρονομιές: Πέντε εργαλεία για την αποφυγή συγκρούσεων – Τι γίνεται με τα αδελφομοίρια
|Αναπροσαρμογή επιδομάτων: Πόσα παραπάνω θα μπαίνουν στην τσέπη σας – Αύξηση και στα έξοδα κηδείας
|Ανάσα για τις νέες μητέρες: Μπαίνει το επίδομα μητρότητας – Πώς υπολογίζεται και τι ποσό καταβάλλεται
|Φορολογικό διαζύγιο: Πώς κάνετε αίτηση – Οι παγίδες και ποιοι κερδίζουν
Αίνιγμα αποτελεί για την Αστυνομία η απόφαση του πατέρα της Λόρας να αλλάξει ξανά χώρα διαμονής - Γιατί στο Ρίο και όχι στην Αθήνα;
Μεγάλη αναστάτωση στον Κορυδαλλό, καθώς μία γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, έπειτα από κλήση για το περιστατικό.
Τα δύο αίτια: «Διεθνής σφοδρότητα» και χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη
Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα βρίσκεται ειδικευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο,καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων […]
Την έντονη ανησυχία του, για την κλιμακούμενη βία που καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς υποπίπτουν στην αντίληψή του, όλο και περισσότερες καταγγελίες, για λεκτικές και σωματικές επιθέσεις σε βάρος γιατρών και υγειονομικών. «Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς […]