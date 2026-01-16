Μεγάλη αναστάτωση στον Κορυδαλλό, καθώς μία γυναίκα ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, έπειτα από κλήση για το περιστατικό.