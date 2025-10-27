Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής σιδήρων στην ταράτσα κατοικίας και μεγάλο τμήμα της οροφής υποχώρησε σκοτώνοντας τον ακαριαία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τραγικό συμβάν έγινε στην Αξό Μυλοποτάμου στις 12:20 το μεσημέρι της Δευτέρας. Η οροφή κατέρρευσε με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το Γαράζο, τα Ανώγεια και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου με 6 άτομα καθώς και η 3η ΕΜΑΚ με τρία οχήματα και 6 άτομα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού της σορού του άτυχου άνδρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.