Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αστυνομία στο, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (15/10) καταγράφηκαν δύο περιστατικά ανδρών που απειλούσαν να αυτοκτονήσουν, με την κατάσταση να είναι κρίσιμη στον Άγιο Δημήτριο.

Εκεί, ένας άνδρας ο οποίος ανέφερε ότι έχει τραυματιστεί με μαχαίρι, έχει ανέβει στην ταράτσα κτιρίου επί της οδού Δαίδαλού και απειλεί ότι θα πέσει στο κενό. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ έχει σπεύσει και διαπραγματευτής.

Νωρίτερα ένας άνδρας ο όποιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ανέφερε ότι έχει καραμπίνα και απειλούσε να αυτοκτονήσει επί της οδού Ελπιδας στο Κρυονέρι. Και σε αυτήν την περίπτωση έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας με διαπραγματευτή, ενώ αποκλείστηκε η περιοχή. Τελικά, λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας παραδόθηκε.