Τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δείχνουν ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία στην υπόθεση του ζευγαριού που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο 74χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη σύντροφό του, προτού βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των δύο θανάτων, καθώς το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε σε πιο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης σε σύγκριση με εκείνο του άνδρα. Ο άνδρας είχε εμφανές τραύμα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα εκτιμάται πως πυροβολήθηκε στον θώρακα.

Στον χώρο του διαμερίσματος εντοπίστηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες. Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε πώς κάλεσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το σοκαριστικό εύρημα των δύο σορών.