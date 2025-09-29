Ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, όχι μόνο λόγω της βαθμολογικής απώλειας, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε.

Ο Δικέφαλος παρουσίασε ξανά τα γνωστά του αμυντικά προβλήματα. Οι γραμμές δεν είχαν συνοχή, τα μαρκαρίσματα χάνονταν με ευκολία, ενώ τα τρία γκολ που δέχτηκε απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι σήμερα δυσκολευόταν να σκοράρει, είναι ενδεικτικά της κατάστασης.

Μοιάζει ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε ένα ψυχολογικό… ναρκοπέδιο που ακόμα και όταν φέρνει το ματς στα μέτρα του να μην τον αφήνει να διαχειριστεί το προβάδισμα του όπως αυτό στην Τρίπολη.

Ο Παβλένκα μπορεί σε πολλά παιχνίδια να έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ όρθιο, όμως είναι αδύνατο να «κατεβάζει ρολά» σε κάθε αναμέτρηση. Και στην Τρίπολη φάνηκε ξεκάθαρα πως όταν η άμυνα αφήνει τόσα κενά, καμία ατομική προσπάθεια τερματοφύλακα δεν αρκεί.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αποκαλυπτική: τα «πόδια έτρεμαν», η ομάδα έδειχνε χωρίς ψυχολογία, και το 3-3 έμοιαζε να είναι απλώς θέμα χρόνου.

Ακόμη και πριν έρθει η ισοφάριση, οι παίκτες του Λουτσέσκου αμύνονταν παθητικά, με νευρικότητα και έλλειψη καθαρού μυαλού. Δεύτερη σερί γκέλα για τον ΠΑΟΚ που αφήνει ξανά πολύτιμους βαθμούς απέναντι σε χαμηλότερης δυναμικότητας αντίπαλο, που μάλιστα είναι και στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αξιόμαχο σύνολο ο Αστέρας αλλά είναι ουραγός και είναι δεδομένο πως καμία άλλη ομάδα (εκτός από τον ΠΑΟΚ εννοείται) δεν θα έχανε ματς σε τέτοια έδρα με την ατμόσφαιρα να είναι υπέρ σου αφού έκαναν το δικό τους πάρτι οι οπαδοί του Δικεφάλου, με το σκορ στο 1-3 στο 34ο λεπτό του αγώνα.

Το χειρότερο δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά το μήνυμα που αφήνει: μια ομάδα που δεν μπορεί να «σκοτώσει» παιχνίδια όταν της δίνεται η ευκαιρία και δείχνει να λυγίζει υπό την πίεση, δύσκολα θα μπορέσει να κυνηγήσει μέχρι τέλους τους στόχους της.

Η συνέχεια για τον ΠΑΟΚ φαντάζει ακόμη πιο απαιτητική και το αποτέλεσμα στην Τρίπολη έρχεται να προσθέσει πίεση σε μια ήδη κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Θέλτα στην Ισπανία για το Europa League, εκεί όπου τα περιθώρια για λάθη είναι μηδενικά και η πίεση είναι μεγάλη στην ομάδα με τον τέταρτο ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Μια ομάδα με τα αμυντικά κενά που παρουσίασε ο Δικέφαλος απέναντι στον ουραγό του ελληνικού πρωταθλήματος, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αν τα επαναλάβει σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκό ματς.

Η Θέλτα αν και δεν έχει νίκη ακόμα στην σεζον, είναι πιο ποιοτική, πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση· αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, το ταξίδι στην Ισπανία μπορεί να εξελιχθεί σε… εφιάλτη.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται… καπάκι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ενα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά όχι μόνο στη βαθμολογία, αλλά και στη δυναμική της ομάδας μέσα στη σεζόν. Ο κόσμος περιμένει να δει απαντήσεις και όχι μια ομάδα που θα λυγίζει στο πρώτο στραβοπάτημα.

Το 3-3 με τον Αστέρα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι, αν δεν λειτούργησαν ήδη τα προηγούμενα αποτελεσματα ως τέτοιο.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει βαθμούς τόσο αφελώς και ο Λουτσέσκου οφείλει να βρει άμεσα λύσεις. Διαφορετικά, η συζήτηση για στόχους και φιλοδοξίες κινδυνεύει να μείνει απλώς στα λόγια.