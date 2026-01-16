Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία αγνοείται εδώ και αρκετές ημέρες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στην περιοχή του Ζωγράφου και στο κέντρο της Αθήνας. Οι έρευνες βασίζονται σε μαρτυρίες πολιτών, καθώς η ανήλικη ηλικία της κοπέλας δεν επιτρέπει την έκδοση εισαγγελικής εντολής για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Έτσι, οι μαρτυρίες και ο εντοπισμός μέσω σήματος κινητού τηλεφώνου αποτελούν τα κύρια εργαλεία των Αρχών στην προσπάθεια ανεύρεσής της.

Νέο στοιχείο προέκυψε το βράδυ της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, όταν ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε την αστυνομία ότι είδε τη Λόρα στο κατάστημά του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η κοπέλα ζήτησε πρόσβαση στο WiFi, αλλά μόλις αντιλήφθηκε ότι προβαλλόταν η φωτογραφία της στην τηλεόραση, έφυγε βιαστικά.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι η 16χρονη δεν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω τις έρευνες.