Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 25χρονου Γ.Κ., τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός, βάζοντας τέλος σε μια αγωνιώδη προσπάθεια που διήρκεσε σχεδόν δύο εβδομάδες.

Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε μια ψηλή, ημιτελή οικοδομή που παραμένει εγκαταλελειμμένη εδώ και τρεις δεκαετίες. Το κτίριο βρίσκεται σε αδιέξοδο, σε σημείο ψηλά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Τον 25χρονο εντόπισε η εθελοντική ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του. Η ομάδα γνωστοποίησε τη θλιβερή είδηση με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ.Κ. είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός του προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για άλλη αιτία.