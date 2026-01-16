Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νέες μητέρες. Η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας αφορά μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πληρωμή αφορά δικαιούχες που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Μισθωτές μητέρες

Ελεύθερες επαγγελματίες

Αγρότισσες

Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές και τη συνολική ασφαλιστική ιστορία της κάθε δικαιούχου.

Για παράδειγμα, σε μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 880 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, ενώ ο εργοδότης καλύπτει το υπόλοιπο των 320 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός πληρωμής παραμένουν:

– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.