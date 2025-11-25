Πληθαίνουν οι καταγγελίες γυναικών που αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν από τη ΔΥΠΑ ότι δεν θα λάβουν το επίδομα μητρότητας.

Όπως είπε στο MEGA η κα Αθηνά, ελεύθερη επαγγελματίας, έλαβε τηλεφώνημα από τη ΔΥΠΑ στις 30/10, όπου της ενημερώθηκε ότι δεν θα λάβει το επίδομα μητρότητας.

«Η διοίκηση είπε ότι δεν το έχει στερηθεί καμία μητέρα. Μου είπαν ότι επειδή έχω ΟΕ επιχείρηση και όχι ατομική με μπλοκάκι, δεν θεωρούμαι ελεύθερη επαγγελματίας», είπε.

Η κα Ναταλία ενημερώθηκε μέσω email πως θα ανακληθεί το επίδομα μητρότητας, ενώ ήδη το είχε λάβει για τέσσερις μήνες.

«Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, σε ΕΕ επιχείρηση. Την προηγούμενη Πέμπτη μου ήρθε email, ότι η ΔΥΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν είμαστε ελεύθερες επαγγελματίες όσες δεν έχουμε ατομική επιχείρηση. Αυτό δεν στέκει. Ασφαλιζόμαστε κανονικά, είμαστε μη μισθωτές, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο πέρα από ελεύθερες επαγγελματίες», είπε.

Σύμφωνα με την Γιάννα Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ, το επίδομα μητρότητας κόπηκε μετά από λάθος ερμηνείας της νομικής υπηρεσίας του οργανισμού.

Μέχρι στιγμής η ΔΥΠΑ έχει προχωρήσει σε 20 ανακλητικές αποφάσεις, ενώ οι περιπτώσεις που έχουν ενημερωθεί ανέρχονται σε 304.

«Ακόμα και στις περιπτώσεις που συνέβη αυτή η αβλεψία, δεν χρειάζεται να υποβληθούν αιτήσεις από την πλευρά της ωφελούμενης. Έχουμε προχωρήσει σε διεξοδικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών. Το πρόβλημα θα αποκατασταθεί», είπε.

Επίδομα γέννας από Δήμους έως 3.000€ – Ποιες περιοχές το δίνουν πρώτες

Νέα δεδομένα φέρνει η κυβέρνηση στην κοινωνική πολιτική, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους δήμους να στηρίζουν οικονομικά τους νέους γονείς. Με βάση το νέο πλαίσιο, κάθε δημοτική αρχή μπορεί, με δική της απόφαση, να χορηγεί επίδομα γέννας έως και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται εντός των ορίων της.

Το μέτρο, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η καινοτομία του βρίσκεται στο ότι η πρωτοβουλία δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στο κράτος, αλλά στους ίδιους τους δήμους, που θα αποφασίζουν αν και με ποιον τρόπο θα εφαρμόσουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον μήνα, οι δήμοι αποκτούν περισσότερα «εργαλεία» για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, από επιδόματα γέννας μέχρι ενισχύσεις στέγασης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αλλά και κάλυψη εξόδων καυσίμων ή υγείας για τις δημοτικές δομές.

Παραδείγματα από όλη τη χώρα

Ήδη, αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε ανάλογες αποφάσεις, δείχνοντας τον δρόμο.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής χορηγεί από το 2020 επίδομα 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, ως οικονομικό βοήθημα και κίνητρο για τις οικογένειες της περιοχής. Το ίδιο ύψος επιδόματος δίνει και ο Δήμος Δοξάτου, ενώ πρόσφατα οι δήμοι Αγράφων και Νοτίου Πηλίου ενέκριναν επιδότηση 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννα.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες εξετάζονται από τους δήμους Καλλιθέας, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη, με στόχο να ενισχυθούν οι νέες οικογένειες και να στηριχθεί η τοπική κοινωνία.

Στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση 1.100 ευρώ για κάθε νέο παιδί, ενώ ο Δήμος Νάουσας δίνει ήδη 1.000 ευρώ ανά γέννα, ακολουθώντας το ίδιο παράδειγμα. Ο Δήμος Σερβίων συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα δίνοντας και αυτός επίδομα 1.000 ευρώ με κάθε νέα γέννα, ενώ η Λυκόβρυση-Πεύκη διαθέτει voucher για σχολικά είδη σε όλα τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής.

Στόχος η δημογραφική ανάκαμψη και στήριξη οικογενειών

Η πρωτοβουλία θεωρείται ένα βήμα προς την ενίσχυση της αποκέντρωσης και της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Με το επίδομα γέννας να φτάνει έως τα 3.000 ευρώ, η κυβέρνηση και οι δήμοι ευελπιστούν να προσφέρουν ουσιαστικό κίνητρο στους νέους γονείς και να συμβάλουν στην αντιστροφή του δημογραφικού προβλήματος, που αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα της χώρας.