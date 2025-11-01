Η προστασία της μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα αφορά αποκλειστικά τις εργαζόμενες μητέρες, διευκρινίζουν κύκλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Όπως επισημαίνουν, η σχετική διάταξη αναφέρεται ρητά σε αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες, καθώς πρόκειται για γυναίκες που εργάζονται και καταβάλλουν εισφορές. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «κάποιοι έσπευσαν να καταγγείλουν την κυβέρνηση για δήθεν κατάργηση του επιδόματος μητρότητας για γυναίκες με επιχείρηση», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η διάταξη καλύπτει όλες τις εργαζόμενες μητέρες, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε αυτοαπασχολούμενες είτε μισθωτές. Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, τα μέλη εταιρειών που διαθέτουν μόνο μετοχές χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

«Δεν καταργήθηκε τίποτα· απλώς προστέθηκε μια δόση λογικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι καμία δικαιούχος μητέρα δεν στερείται επιδόματος.

Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι οι ελεύθερες επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες εντάχθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο των δικαιούχων, γεγονός που διευρύνει την προστασία της μητρότητας.

«Όταν η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί το αφήγημα, κάποιοι προτιμούν να “γεννούν” ειδήσεις», σχολιάζουν με νόημα κύκλοι της ΔΥΠΑ.