Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), που αφορά τόσο μισθωτές όσο και μη μισθωτές μητέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Η πληρωμή αφορά εργαζόμενες μητέρες – μισθωτές και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) – οι οποίες υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην καταβολή εντάσσονται οι αιτήσεις που οριστικοποιήθηκαν μεταξύ 18 Δεκεμβρίου 2025 και 15 Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη πληρωμή επιδομάτων μητρότητας του νέου έτους, η οποία καλύπτει μητέρες που έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας – 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται από την πληρωμή

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει των ασφαλιστικών αποδοχών κάθε εργαζόμενης, σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα του ασφαλιστικού της φορέα. Ωστόσο, στην επικείμενη καταβολή δεν θα συμπεριληφθούν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Εκτός πληρωμής παραμένουν:

– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.

– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.