Ταμειακό πλεόνασμα ύψους 920 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Κρατικός Προϋπολογισμός σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, έναντι πλεονάσματος 1,45 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αυξημένο εμφανίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού, το οποίο ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ, από 3,3 δισ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει θετική πορεία στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 16,9 δισ. ευρώ, έναντι 16,85 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας οριακή αύξηση. Η σταθερότητα των εσόδων αποδίδεται κυρίως στη συνέχιση της φορολογικής εισπραξιμότητας και στη συγκράτηση των επιστροφών φόρων.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, έναντι 15,4 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση αυτή συνδέεται με ενισχυμένες πληρωμές για κοινωνικές παροχές και λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου.