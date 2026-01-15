Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, προχώρησε αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον ισπανικό φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι διερευνούν το περιστατικό, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα, επιβάτης ενεργοποίησε το hotspot Wi-Fi του κινητού του κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο έφερε την ονομασία «ΈΧΩ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ. ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ».

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης λίγα λεπτά μετά τις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).