Τσουνάμι σχολίων προκάλεσε στο διαδίκτυο το «κόκκινο μάτι» του Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από την εμφάνισή του στην αεροπορική βάση Ιστρ (Istres) για την καθιερωμένη ομιλία του προς τις γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Βίντεο από την εμφάνιση του Μακρόν:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα