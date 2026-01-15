Η Ελλάδα προχώρησε την Πέμπτη στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον Λίβανο, στο πλαίσιο δωρεάν παραχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τη Δημοκρατία του Λιβάνου. Η ενέργεια εντάσσεται στις δράσεις αμυντικής διπλωματίας της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Βηρυτού. Το πλοίο μετέφερε 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου Μ-113, 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680M χωρητικότητας 2,5 τόνων, καθώς και υλικά και ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Στόχος ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Το θέμα της στρατιωτικής συνδρομής είχε τεθεί κατά τις επισκέψεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στη Βηρυτό, καθώς και στη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Μισέλ Μενάσα. Αντικείμενο των επαφών αποτέλεσε η δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

«Υλοποιήθηκε επιτυχώς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η μεταφορά στη Βηρυτό στρατιωτικού υλικού, το οποίο αποτελεί δωρεάν παραχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Λιβάνου. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας.»

«Συγκεκριμένα, αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ-113, 10 οχήματα Γενικής Χρήσης STEYR 680M 2,5 τόνων, καθώς και υλικά και ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους, στον λιμένα της Βηρυτού, όπου και διατέθηκαν στις αρχές του Λιβάνου.»

«Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε επισκέψεις στον Λίβανο, ενώ είχε συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα, κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα της αρωγής της Ελλάδας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με τη δωρεάν παραχώρηση στρατιωτικού υλικού.»