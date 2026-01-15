Με άκρως επεισοδιακό τρόπο – για ακόμα μία φορά – ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπερέβη τα όρια και με ένα σεξιστικό σχόλιο ξεκίνησε καυγά με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του υπουργού, κατά τη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, η κα Πέρκα παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να λέει: «Για τοΘεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».

Αμέσως, προκλήθηκε ένταση με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να ωρύεται από τα έδρανα και να φωνάζει στον υπουργό ότι είναι φασίστας και τον προεδρεύοντα να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Η ίδια η βουλευτής, μιλώντας λίγη ώρα αργότερα σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε σεξιστικό το σχόλιο του υπουργού, σημειώνοντας πως «σε έναν άνδρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, ‘πήγαινε στην κουζίνα σου’. Άσχετος και αγενής», υπογράμμισε.