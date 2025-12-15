Δύο 17χρονες μαθήτριες από τη Λαμία ενεπλάκησαν σε επεισόδιο στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε εντός του σχολείου και συνεχίστηκε μετά το σχόλασμα στο κέντρο. Η μία ανήλικη, φοβούμενη την εξέλιξη της κατάστασης, κάλεσε τη μητέρα της να τη συνοδεύσει στον δρόμο προς το σπίτι. Όταν η μητέρα έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι άλλα κορίτσια χτυπούσαν ήδη την κόρη της.

Στην προσπάθειά της να τις χωρίσει και να απομακρύνει την κόρη της, η μητέρα έπεσε στο έδαφος και δέχθηκε χτυπήματα. Τελικά, τόσο η γυναίκα όσο και η μία 17χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.