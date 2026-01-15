Απεργία ταξί συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, καθώς οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αθηνών – Αττικής (ΣΑΤΑ) παρατείνονται, αφήνοντας ξανά χωρίς ταξί τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι οδηγοί ταξί ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτηρίζουν «ανεφάρμοστη και οικονομικά εξοντωτική».

Το πρωί, στις 10:00, οι αυτοκινητιστές συγκεντρώνονται στα γραφεία του συνδικάτου στην οδό Μάρνη. Από εκεί θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή, χωρίς τα οχήματά τους, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Μεταξύ άλλων, αντιδρούν στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και ζητούν ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της, ώστε – όπως υποστηρίζουν – να μην οδηγηθεί ο κλάδος σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας των οδηγών ταξί είναι τα εξής:

1. Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το υψηλό κόστος αγοράς και η έλλειψη υποδομών φόρτισης καθιστούν το μέτρο μη βιώσιμο.

2. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150 ευρώ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό, ώστε να περιοριστεί η απώλεια μεταφορικού έργου.

3. Πολυεθνικές εφαρμογές: Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν χωρίς σαφή φορολογική παρουσία στην Ελλάδα.

4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

5. Φορολογικό: Θέσπιση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».