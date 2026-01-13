Απεργούν σήμερα και αύριο , 13 και 14 Ιανουαρίου, οι αυτοκινητιστές Ταξί σε όλη την Ελλάδα, μετά και την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), η οποία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών της, εφόσον δεν υπάρξει επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Αρχικά την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), από σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την «ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026. Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των Ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.»

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ κάθε μέρα στις 10.00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση με τα οχήματα του κλάδου σε Σπ. Πάτση & Λεωφ. Αθηνών και εν συνεχεία πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρει :

«Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη και τους συνεργάτες του και ενημερωθήκαμε για τις διατάξεις που ετοιμάζει να νομοθετήσει το υπουργείο και αφορούν τον κλάδο των ταξί.

Δυστυχώς υπάρχουν τεράστιες και ουσιαστικές διαφορές σε αυτά που ακούσαμε σε σχέση με τις προτάσεις και τα αιτήματα του κλάδου.

Συγκεκριμένα:

1) Για την υποχρέωση ηλεκτροκίνησης των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 01/01/2026 το Υπουργείο επιμένει και προτείνει ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις.

• Υποχρεώνει όλα τα ταξί να αλλάζονται σταδιακά μόνο σε αμιγώς ηλεκτρικά.

• Σε μια χώρα που δεν έχει καθόλου υποδομές και ενώ υπήρχε η υποχρέωση με τον ίδιο νόμο από το 2021 να γίνουν ταχυφορτιστές ειδικά σε πιάτσες, σε σημεία ενδιαφέροντος και εισόδου της χώρας, δεν έχει γίνει τίποτα ως τώρα.

• Σε μια Ευρώπη που μετακύλησε την υποχρεωτικότητα στις περισσότερες χώρες μετά το 2035.

• Στην Ελλάδα που η πλειοψηφία των οχημάτων κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων μέσων δεν έχουν καμία υποχρέωση και συνεχίζουν με εσωτερικής καύσεως κινητήρες.

• Με οχήματα που δεν έχουν ακόμη την απαιτούμενη αυτονομία για να καλύψουν επαγγελματικά τις καθημερινές ανάγκες 2 ή και 3 ιδιοκτητών σε ένα ταξί.

• Με αδύνατη τη φόρτιση στα σπίτια των ιδιοκτητών ανά βάρδια λόγω χώρου και χρόνου φόρτισης.

• Με αποκλεισμό των υπόλοιπων σύγχρονων οχημάτων εσωτερικής καύσης και αποκλειστική επιδότηση ηλεκτρικών μόνο για τα οχήματα που λήγουν ανά έτος.

Η παράταση της υποχρεωτικότητας είναι η μοναδική λύση, μέχρι σταδιακά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μετάβαση του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση.

2) Δεν έγινε αποδεκτή η αλλαγή του ποινικού μητρώου στην πρότερη μορφή γενικής χρήσης, παραμένει η δικαστική χρήση και αυτό είναι μέγιστο πρόβλημα επιβίωσης για πολλούς συναδέλφους.

Συνάδελφοι ιδιοκτήτες και οδηγοί έχοντας ακόμη και 30 χρόνια εργασίας ξαφνικά δεν μπορούν να ανανεώσουν την ειδική τους άδεια. Απίστευτο πραγματικά να αλλάζει κάτι τόσο επιλεκτικά σε ένα κλάδο!

3) Όλα όσα ζητάμε να διασφαλιστούν και αναφέρονται σε θέματα ανταγωνισμού, πολυεθνικών και υποκλοπής του έργου μας δεν απαντήθηκαν.

• Έχουν γίνει πολλές και συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο που αφορούν αποφάσεις ώστε να περιοριστεί η υποκλοπή έργου, να μπουν κανόνες στη μεταφορά επιβατών, να διασφαλιστεί η δημόσια αστική μεταφορά και να βελτιωθεί ο έλεγχος όλων των τύπων οχημάτων και εταιριών που εκτελούν μεταφορές.

• Ζητάμε αύξηση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και εξίσωση της ελάχιστης μίσθωσης στα νησιά μας.

• Πάταξη του ανταγωνισμού των πολυεθνικών εφαρμογών με απαγόρευση και πρόστιμα στις εταιρίες που κάνουν προσφορές και καταπατούν το τιμολόγιο του ταξί.

4) Όσο αναφορά το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης και των αδικιών που υπάρχουν στην περίπτωση των ταξί δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών όμως δηλώνουμε για άλλη μια φορά πως δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε να αλλάξει.

• Ιδιοκτήτης μισού ταξί σε μια μικρή πόλη πληρώνει εδώ και 3 χρόνια ίδιο φόρο με ιδιοκτήτη ή εταιρία που έχει 1, 2 ή και παραπάνω οχήματα.

• Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις εκμεταλλευτών ταξί που δεν εργάζονται οι ίδιοι και τους βαραίνει η τεκμαρτή φορολόγηση με τα ίδια ποσά με όσους εργάζονται.

5) Ειδικές λωρίδες λεωφορείων και ταξί

• Στις ειδικές λωρίδες ταξί και λεωφορείων βάση του νέου ΚΟΚ κυκλοφορούν νόμιμα μόνο τα ηλεκτρικά Ταξί και όσα μεταφέρουν Αμεα.

• Ζητάμε να κυκλοφορούν νόμιμα και όλα τα υβριδικά αλλά και χαμηλών ρύπων ΕΔΧ Ταξί αλλά και όλα τα οχήματα που αποδεδειγμένα μεταφέρουν ασθενείς με βαρύτατα νοσήματα, προβλήματα όρασης και κάθε μορφής σοβαρή πάθηση ασθενή-επιβάτη.

• Σταδιακή ρύθμιση των υποδομών για επαρκείς χώρους επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών στο κέντρο της πόλης και οδικές ρυθμίσεις για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

• Πιλοτικές ρυθμίσεις σε δρόμους που σταδιακά μπορεί να λειτουργήσει το μέτρο για την είσοδο όλων των έμφορτων ταξί.

• Ειδική πρόβλεψη από τον Οασα και τον Οσεθ για περιπτώσεις ένταξης των ταξί στις ειδικές λωρίδες λόγω έργων ή χρονοβόρων οδικών κατασκευών και υποδομών.

6) Λοιπά θέματα

• Δωρεάν χώροι προ μίσθωσης και στάθμευσης ταξί σε όλα τα αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς της χώρας. Επίλυση του θέματος με τα αεροδρόμια της Fraport.

• Τα κατά τόπους Μηχανολογικά θα φροντίσουν εντός μάξιμουμ της 5ετίας από τις τώρα ανανεώσεις των ειδικών αδειών, για τον έλεγχο των παραστατικών έκδοσης τους. Θα ελεγχθούν ως προς την αυθεντικότητα, όπως συζητήθηκε από την αρχή με το Υπουργείο, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά μάθησης που ορίζονται στην έκδοση ειδικής άδεια ταξί. Οι ανανεώσεις και οι εκδόσεις αδειών από εδώ και πέρα θα γίνονται αποκλειστικά μέσω gov.gr.

• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου οδηγών και παραβάσεων.

• Οικονομική ενίσχυση του κλάδου με επιδοτήσεις σε αγορά καυσίμου ή αναλώσιμων.

• Επιδότηση ταξιμέτρων και δυνατότητα χρησιμοποίησης δεύτερης θύρας.

• Ένταξη του καδ των ταξί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

• Βελτίωση της νομοθεσίας για τα μαθητικά δρομολόγια των ταξί.

• Στήριξη των ραδιοταξί και ενέργειες που θα βοηθήσουν οικονομικά την ένωση και την κοινή λειτουργία τους ειδικά μέσω εφαρμογών διαδικτύου.

• Νέος σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας των ταξί.

Είναι σίγουρο πως ο κλάδος βάλλεται με άδικες πρακτικές εναντίον του από όλο το πολιτικό σύστημα διαχρονικά από το 2011 και μετά υπονομεύοντας μεθοδικά τη λειτουργία του ταξί.

Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια υπομονής και συζητήσεων εδώ και καιρό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε 48ωρη Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με κατά τόπους κινητοποιήσεις και δράσεις. Θα υπάρξουν επαναλαμβανόμενες απεργίες αν δεν υπάρξει επίλυση των θεμάτων μας.

Μόλις ανακοινωθεί και δούμε το προσχέδιο του νομοσχεδίου στα άρθρα που μας αφορούν θα προσδιοριστεί με έκτακτο διοικητικό, κλαδικό συμβούλιο με συμμετοχή όλων των Σωματείων και των Ραδιοταξί της χώρας.Ήρθε η ώρα των τελικών αποφάσεων και της ανάλογης αντίδρασης καθώς τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με κάθε τρόπο μέχρι να δικαιωθούμε.

Σε ανακοίνωση του το ΣΑΤΑ αναφέρει «Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

-Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών Ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματία.

Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026 οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου. Απαιτούμε:

‘Αμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο και πέντε για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για Ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

Το Ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

Η “πράσινη μετάβαση” δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους.