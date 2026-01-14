Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση αποφάσισαν να προχωρήσουν οι οδηγοί των ταξί την Πέμπτη (15/1), προγραμματίζοντας αυτοκινητοπομπή με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) επί της οδού Μάρνη και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου. Υπενθυμίζεται πως χθες Τρίτη τα ταξί συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και μέσω Μεταξουργείου, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών.

Εκεί, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, τόνισε ότι «θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα», όσο «κι αν θα προσπαθήσουν να μας διαιρέσουν». Αποστάσεις από τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ για παραπληροφόρηση αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου για τα ταξί μηδενικών ρύπων. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤnews, το μέτρο αφορά σήμερα λιγότερους από το 1% των ιδιοκτητών ταξί, δηλαδή περίπου 270 οχήματα σε σύνολο 29.000, καθώς η πλειονότητα έχει ήδη ανανεώσει τον στόλο της.

Όπως δήλωσε σχετικά, ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και προβλέπει ότι από το 2026 κάθε νέο ταξί που τίθεται σε κυκλοφορία, θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αφορά σήμερα λιγότερους από 270 ιδιοκτήτες ταξί σε σύνολο 29.000, καθώς η πλειονότητα είχε ήδη τη δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια να ανανεώσει το όχημά της, εξασφαλίζοντας πολυετή παράταση ισχύος της άδειας.