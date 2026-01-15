Σοβαρά τραυματισμένος κατέληξε ένας 7χρονος μαθητής στην Πύλη Δερβενοχωρίων μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από αδέσποτα σκυλιά την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με μέλος της σελίδας «Η Φωνή των Δερβενοχωρίων & του Δήμου Τανάγρας» στο Facebook, αγέλη μεγαλόσωμων σκυλιών δάγκωσαν και έσυραν για πολλά μέτρα τον 7χρονο μαθητή, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Ευτυχώς, όπως αναφέρεται, βρέθηκε ένα παιδί της γειτονιάς και κατάφερε να διώξει τα σκυλιά, πριν κάνουν μεγαλύτερο κακό στον άτυχο μαθητή.

Παρόλα αυτά, του κατάφεραν πολλαπλά δαγκώματα στο κεφάλι και στο σώμα και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο, μετά το οποίο υπάρχει αισιοδοξία, ότι ο μικρός μαθητής θα καταφέρει να επιστρέψει γερός στο σπίτι του. Ωστόσο, οι ευθύνες παραμένουν σε όσους γνώριζαν το πρόβλημα με τον αριθμό των αδέσποτων και είχαν την ευθύνη της επίλυσής του.